Cada día pasamos horas sumergidos en Internet. Ya sea por trabajo, para consultar nuestras redes sociales, leer las noticias que nos interesan, hacer compras online o lo que sea. Cada vez que nos paseamos por la red dejamos un rastro y, en ocasiones, ofrecemos o compartimos información sobre nosotros . Parte de esa información cada persona decide si quiere compartirla o no al resto de internautas, pero hay otros datos que es mejor no exponer nunca en la red, según indica la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) para evitar riesgos y navegar de forma segura.

Por eso mismo hacen una primera recomendación: antes de compartir algo en Internet, piensa si realmente te importa o no que otras personas tengan acceso a ello pues, aunque se borre, esa información puede estar en manos de otras personas. No obstante, y con la libertad de cada individuo, la OSI establece siete aspectos que en principio no habría que publicar en Internet para no ver comprometida tu privacidad virtual.