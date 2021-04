El phishing , o esas estafas a través de correo electrónico o redes sociales, nos traen de cabeza. ¿La última? Un malware que se hacía pasar por la Agencia Tributaria a través del mail que si se ejecutaba ponía en peligro la información de los usuarios. Por no hablar del ataque al SEPE que bloqueó las gestiones de la administración. Pero, ¿cómo podernos darnos cuenta si tras ese correo o mensaje que llega a nuestro móvil se esconde un ciberdelincuente? Desde Avast, un antivirus para equipos informáticos, dan las claves para no caer en las redes y que nuestros datos se vean comprometidos.

Prácticas usuales en ciberdelincuentes

Una de las claves suele ser la falsificación de direcciones. En el malware que se hacía pasar por la Agencia Tributaria una de las claves para no caer era la dirección de correo electrónico que, realmente no correspondía con ninguna de Hacienda. Precisamente los expertos de Avast señalan el correo electrónico como una de las principales vías de actuación de los ciberdelincuentes , aunque también pueden llevar a engaño a través de una llamada por teléfono, así que ojo a quién se lo cogemos.

Cómo detectar al vuelo una estafa

Cuando llega un mail como el de Hacienda alertando de algo, debes prestar atención. Por normal general este tipo de mensajes suelen llegar sin dirigirse directamente al usuario, o utilizando el usuario del correo electrónico acompañado de una oferta que sería complicada de rechazar y que, por si fuera poco, es ahora o nunca. O aceptas y lo haces ya, o consecuencias. No, no te fíes de esos mensajes que te hacen actuar rápido y corriendo sin pararte a pensar. Así que si el mensaje está personalizado, más confianza, si no es así, no descartes la estafa.