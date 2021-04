Cualquier persona con acceso a Internet se ha "googleado" en alguna ocasión por mera curiosidad o, si no lo ha hecho, al menos se ha visto tentado a buscar su nombre en el buscador. Esta práctica tiene nombre, según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) se conoce con el término de egosurfing que, como el propio nombre indica, es algo ególatra para ver qué hay de mí en la red, pero la propia OSI lo ve como algo que deberíamos hacer de vez en cuando por un simple motivo: nos puede ayudar a proteger nuestra privacidad.

'Egosurfing', una práctica para mantener nuestra privacidad

La OSI expone que "Internet es el mayor banco de información de la historia" y por eso mismo es normal que haya información nuestra corriendo por la red a la que cualquier persona puede tener acceso a golpe de clic. Esto puede ocurrir teniendo o no redes sociales, aunque si somos activos en estas últimas las fotos que colgamos o las opiniones que exponemos ahí quedarán, así como lo que otros escriben y publican sobre nosotros, véase políticos, cantantes, actores y un largo etcétera de personajes públicos que aparecen constantemente en los medios de comunicación.

Todo eso que se va acumulando sobre nosotros en la red también tiene nombre, la huella digital personal que cada persona va dejando en Internet. En muchos casos somos nosotros los que marcamos nuestra huella digital, pero en otras no, por eso el egosurfing puede ser de gran ayuda para detectar información que pueda afectar a nuestra reputación o privacidad y que está alojada públicamente en Internet. Por poner un ejemplo, tras una entrevista de trabajo tu posible futuro jefe busca información sobre ti en Google y se encuentra con publicaciones que hacen que te descarte del puesto, aunque tú no seas consciente de que ese contenido está disponible.

En muchas ocasiones, como alerta la OSI, esto se debe a que sin querer, o viéndonos engañados, hacemos clic en enlaces engañosos o en páginas sospechosas que roban parte de nuestros datos , o ha entrado un virus en nuestro dispositivo que compromete la privacidad de cada uno. Por ello, la entidad anima a hacer egosurfing de vez en cuando, no solo en Google y otros buscadores, también en redes sociales con nuestro nombre, DNI u otro dato personal. Así, la OSI da algunas claves para ver qué hay de nosotros en Internet.

¿Qué se publica de nosotros en Internet?

Además, existe una herramienta perteneciente a Google llamada Google Alerts que no es tanto para la búsqueda del momento, más bien para recibir notificaciones de publicaciones que se programen. Como en el caso anterior, el nombre y apellidos, la dirección, el número de teléfono, el mail o el DNI pueden configurarse para que cualquier publicación que los contenga llegue a nuestro correo electrónico. Eso sí, se puede programar de manera que establezcamos un momento en el que recibir esa notificación y si tenemos más de una búsqueda, que nos lleguen agrupadas.

¿Cómo actuar si suplantan mi identidad?

Es posible que tras hacer egosurfing nos encontremos con información que no queremos que esté publicada o que desconocíamos que estuviese en la red. ¿Cómo deberíamos actuar en esos casos? Bien, la OSI ofrece varias alternativas dependiendo del caso, recordando que su entidad está abierta para dar ayuda a cualquier usuario.

Por una parte se refieren a las redes sociales, viendo indispensable configurar nuestra privacidad para evitar la filtración de datos personales, así como gestionar cómo nuestros contactos nos pueden etiquetar en otras publicaciones que no sean nuestras. Pero, ¿y si me encuentro con que alguien me está suplantando? Todas las redes sociales tienen un apartado para denunciar cuentas falsas para su posterior eliminación.