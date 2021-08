Las estafas están a la orden del día. Es rara la jornada que no nos levantamos y leemos sobre un caso de phishing más que intenta robar los datos o sacar el dinero a sus víctimas. Estafas que pueden estar no del todo bien logradas, viéndose al vuelo lo que son, u otras mucho más exactas que hacen caer en la trampa hasta a un experto. Llegan por WhatsApp, por mensaje de texto o correo electrónico e incluso se hacen pasar por entidades como Correos, tu banco o la Agencia Tributaria, recientemente hubo un fraude sobre la declaración de la Renta. Situaciones que están a la orden del día y que una herramienta de Hacienda puede ayudarte a corroborar que no son de fiar.