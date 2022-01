El pelotazo NFT: el sistema por el cual los artistas digitales están ganando millones de euros

Por ejemplo, en marzo de 2021, un cromo digital de Cristiano Ronaldo con la Juventus se llegó a vender por cerca de 300.000 dólares . ¿El motivo? El que su propio comprador dio: "Es un cromo de una leyenda del fútbol, que lo seguirá siendo siempre. No voy a entrar en el tema de precio, porque para mí, Cristiano no tiene precio".

Al final, compramos un Picasso porque hay un certificado que así lo atesora, una firma que da fe de que es de Picasso y no de Joan Miró, por ejemplo. En el mundo digital, todo eso se lleva al terreno blockchain y se le suma la capa de seguridad de que no se puede modificar.

Cualquiera puede abrirse una cuenta y empezar a subir dibujos que haga con Photoshop, pero si no llaman la atención del mercado, no se venderán. No obstante, todo este nuevo ecosistema ha abierto un nuevo mundo a los creadores de contenido digital que, anteriormente, no tenían.