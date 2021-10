Es uno de los elementos que está prácticamente en cualquier hogar por su gran utilidad. Siempre tenemos ese enchufe que está colocado estratégicamente pero que no te deja conectar todo lo necesario, por eso recurres a una regleta para no andar todo el día quitando y poniendo enchufes, además de poder usar varios aparatos que tengan que estar conectados a la red a la vez. En principio parece que una regleta son todo ventajas, pero hay que recordar que también tiene sus peligros, los cuales a veces no son del todo conocidos por la población general y con los que hay que tener precaución.