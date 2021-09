Por ir al grano, la OCU establece que por solamente comprar un aparato de este estilo a la larga será un gasto mayor de lo que esperamos porque no va a tener influencia alguna en la factura final de la luz. Pero entonces, ¿por qué se venden como ahorradores de energía?

Estos ahorradores de energía se conectan al enchufe de casa y es en él donde conectamos nuestros electrodomésticos. Su funcionamiento consiste en que consiguen recoger la energía reactiva , que no influye en la cantidad que se consume y los contadores ni la contabilizan, y la devuelve a la red para que sea consumida . Hasta ahí todo suena bien, pero no tiene efecto alguno en nuestra factura.

Tal y como expone la OCU, "en los contratos de electricidad domésticos no se paga por la energía reactiva", por lo que a un consumidor normal, a cualquier ciudadano, no le afectaría, algo que sí ocurre a las grandes industrias, pues su maquinaria produce grandes cantidades de energía reactiva que sí se les cobra. Quizá en esos casos se puede valorar optar por ahorradores de energía, pero en casa de nada servirá conectar la nevera, la lavadora o el horno, ya que no habrán consecuencias en el abaratamiento de la factura.