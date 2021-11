Son las cinco de la tarde de un sábado y decides llamar a tu hijo, que se ha ido por ahí con sus amigos, para saber si, finalmente, va a venir a cenar. El teléfono comunica y nadie responde . Decides esperar. Al cabo de media hora, vuelves a intentar contactar con él y nada: no da respuesta. Cuando ya te das por vencido, finalmente tu hijo da señales de vida, pero ojo, no hablando, sino por Whatsapp, donde te manda un mensaje que, probablemente, rece algo parecido a: ¿qué pasa?

Con sus más y sus menos, esta situación ficticia que acabamos de representar suele vivirse con bastante frecuencia entre padres e hijos. Las nuevas generaciones apenas hablan por teléfono . Es más: la mayoría de los jóvenes lo evitan, no lo soportan. En cambio, los 'Uppers', los de antes, prefieren llamar antes de escribir.

Este trabajo no es el único que ha puesto de manifiesto las preferencias de los jóvenes por las aplicaciones de mensajería como Whatsapp, Facebook o Instagram frente a las tradicionales llamadas telefónicas. Recientemente, el estudio ‘Why millennials hate talking on the phone: Generation mute, millennials phone call statistics’ de Bankmycell analizó esta tendencia en base a los datos de 1.200 jóvenes estadounidenses nacidos entre 1981 y 1996 y confirmó esta aversión a las llamadas telefónicas.