El sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) es la principal red de pagos internacionales del mundo. Fue fundado en 1973 por 239 bancos de 15 países y hoy interconecta más de 11.000 entidades financieras a nivel mundial que lo utilizan para enviar mensajes y órdenes de pago seguro, permitiendo el flujo del comercio internacional. Opera los 7 días de la semana y las 24 horas del día, ejecutando la comunicación de pagos internacionales por valor de 100.000 millones diarios, una tercera parte del total de los abonos realizados.

Que las entidades financieras de Rusia queden fuera de SWIFT significa que la operativa de su banca se verá seriamente perjudicada con aumento de costes y retrasos, porque no podrán hacer ni cobros ni pagos internacionales con el resto de entidades que utilizan este sistema. Alexei Kudrin, exministro de Finanzas ruso, calculó que la medida podría conducir a una caída del 5% en el PIB de Rusia . "El corte detendría todas las transacciones internacionales, desencadenaría la volatilidad de la moneda y provocaría salidas masivas de capital", auguraba.

Se produciría un bloqueo de las transferencias bancarias con el país, lo que tendría a su vez efectos colaterales ya que cualquier empresa extranjera que necesite hacer pagos en Rusia no tendría opciones de hacerlo por esta vía. "Si desconectan a Rusia del SWIFT, no recibiremos divisas, pero los compradores, los países europeos en primer lugar, no recibirán nuestras mercancías", advirtió la semana pasada Nikolai Zhuravlev, vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento de Rusia. Además, complicaría a los acreedores europeos a la hora de recuperar el dinero que tienen en negocios del país.