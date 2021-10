Desde el ministerio han asegurado que no se trata de ellos y que es un fraude. No obstante, confirman que el organismo, en caso de necesitar este tipo de datos, lo hará a través de vías seguras y oficiales, remarcando que no piden datos bancarios por este canal. Así que, si te ha llegado esa carta, mejor tirarla a la basura antes que ser víctima de una estafa.