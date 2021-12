Inspector de trabajo. Probablemente sea el puesto de trabajo que la ciudadanía más odie y tema, en especial los dueños de empresas a los que su sola presencia ya pone entre las cuerdas por si han hecho algo mal y cae sobre ellos una sanción. Ahora todo esto podría cambiar con la ¿desaparición de los inspectores de trabajo? ¿Podrían no volver? Por el momento no van a desaparecer, pero sí que no será necesaria su presencia para la detección de algunas irregularidades o malas prácticas, pues desde el 1 de enero de 2022 el Gobierno recurrirá a la Inteligencia Artificial para realizar algunas inspecciones laborales que podrá abrir actas de sanción sin la intervención de un profesional.