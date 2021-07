Otra de las cosas que más batería gasta es tener las aplicaciones abiertas . No, eso de abrir WhatsApp contestar y volver a la pantalla de inicio no significa que tengamos la aplicación cerrada, pues sigue abierta en segundo plano y consumiendo batería . Por eso mismo, si no la necesitamos, mejor cerrar la app por completo , como cualquier juego o aplicación de vídeos, que en segundo plano siguen absorbiendo batería.

También hay que fijarse en lo que tenemos o no activado. Por costumbre, solemos tener siempre el WiFi conectado, ya que activarlo y desactivarlo cada vez que entramos o salimos de casa no es lo más cómodo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el GPS o el Bluetooth, que cuando no los usamos, como están activados se mantienen buscando redes a las que conectarse, lo que se traduce en mayor gasto de batería. Por lo que si no los necesitamos, lo ideal es mantenerlos inactivos.