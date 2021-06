Hoy por hoy, viajar es más fácil que nunca. Las nuevas tecnologías y la generalización del uso del GPS , que ha sustituido definitivamente a los mapas tradicionales, ha convertido los periplos de antaño en aventuras más o menos controladas. Le quite romanticismo o no al asunto, lo cierto es que nunca fue tan sencillo llegar a sitios sin ningún tipo de planificación previa. Pero, ¿y si usar los navegadores fuera perjudicial para la salud y favoreciese el deterioro cognitivo de cara a la vejez? Un estudio recientemente publicado apunta hacia esta dirección.

La investigación 'Repensar la navegación GPS: creando mapas cognitivos a través de pistas auditivas', publicada en la revista Scientific Reports, se ha dedicado a explorar alternativas que, si bien no sustituyan a un avance "innegable" como el GPS, ayuden a que el papel del usuario sea más activo y no se limite a acatar órdenes. "El usuario no toma ninguna decisión sobre el proceso de navegación, simplemente ingresa la ubicación deseada y sigue las instrucciones de la aplicación", opinan los autores.