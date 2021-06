"Los pacientes a menudo no pueden recordar cómo se ven sus heces o con qué frecuencia tienen una evacuación intestinal, que es parte del proceso de monitoreo estándar", dijo Fisher. "La tecnología Smart Toilet nos permitirá recopilar la información a largo plazo necesaria para realizar un diagnóstico más preciso y oportuno de los problemas gastrointestinales crónicos".

Instalado en el inodoro estándar

"Somos optimistas sobre la voluntad del paciente de utilizar esta tecnología porque es algo que se puede instalar en las tuberías de su inodoro y no requiere que el paciente haga nada más que tirar de la cadena", dijo Sonia Grego, directora fundadora de Duke Smart Toilet Laboratorio e investigador principal del estudio. "Esto podría ser especialmente útil para los pacientes que quizás no puedan informar sobre sus afecciones, como los que viven en un centro de atención a largo plazo". El prototipo tiene una viabilidad prometedora, pero aún no está disponible para el público.