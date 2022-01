Todos quedan impresionados al verla entrar, pero su marido sigue hablando con otra persona y no se percata de que su esposa se ha vuelto a vestir con traje con el que casó hace 60 años hasta que la tiene delante y no es capaz de pronunciar palabra alguna, lo que no quiere decir que no se vea la emoción en su rostro. El hombre no tarda ni un segundo en esbozar una sonrisa al verla, mirándola con total admiración y con unos ojos visiblemente emocionados al recordar, probablemente, aquel día hace 60 años en el que se dieron el 'sí, quiero'.