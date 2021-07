Y precisamente su historia es especial por los goles. Pese a que, como dice su nieto, no tiene ni teléfono ni ordenador , Don Hernán apunta en una libreta todos y cada uno de los goles que Messi marca, en total tiene más de 730 goles anotados. A los oídos del futbolista llegó esta historia y no dudó en enviarle un mensaje en formato vídeo a su mayor admirador, Don Hernán.

"Hola Hernán, me llegó tu historia y me parece una locura, ni yo tengo los goles guardados de esa manera. Quería mandarte un abrazo grande y agradecerte ese seguimiento y te deseo lo mejor", son las palabras que el jugador le dedica al hombre que, nada más terminar de ver el vídeo dice "no me digas que es Messi" prácticamente sin creérselo.