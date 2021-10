Rafa Nadal felicita a un hombre por sus 90 años gracias a su nieta: "Ha sido un cumpleaños inolvidable"

Rafa Nadal es su jugador de tenis favorito porque le gusta el juego que hace con la raqueta y, pese a que ha tenido grandes partidos, "O Parrallo" recuerda que, para él, el mejor partido que ha hecho "fue hace poco, contra Djokovic, cuando le ganó". Al hombre le encantaría poder ir a verlo in situ a una pista de tenis y disfrutar de uno de sus partidos, pero "ya no puedo", dice. Por eso la felicitación del mejor tenista español le ha hecho tanta ilusión.

Tras aquel mensaje se ve que la petición y el revuelo que causó en redes sociales llegó a oídos de Rafa Nadal, que no dudó ni un segundo en enviar ese vídeo tan esperado por el hombre el día de su 90 cumpleaños. Así, el 20 de octubre su nieta subía el vídeo de la reacción de su abuelo ante el mensaje de Nadal. "Eternamente agradecida a Rafa Nadal y a todos los que habéis ayudado a que su 90 cumpleaños fuese inolvidable . Espero que comprendáis que el vídeo lo dejaré en la intimidad. Os muestro su reacción", escribía.

No es la primera vez que Nadal cumple el sueño de una persona. Hace solo unos meses Manuela, de 95 años, pudo ver un partido de tenis en directo y conoció al tenista en el Mutua Madrid Open. Un verdadero regalo para la mujer que declaró aquel día que le habían dado "la mayor alegría de mi vida, porque ya no me muero con la cosa esa que tenía yo por conocerle".