El camino hacia la 'antigua normalidad' está en marcha, y son los mayores, los más castigados por la pandemia, los primeros en ir alcanzando la inmunidad tan soñada. Son muchos los momentos que han ido dejando en el proceso, desde nietos que vacunan a sus abuelos a otros que no han dudado en volver a lugares mágicos para ellos, como la playa.

Vacunación con éxito

En sus redes escribió que les había preguntado a ambos qué tal les había ido la vacuna y la respuesta ha enamorado a las redes sociales. La contestación de su abuela fue tajante: "Hola cariño. Todo en orden. Ni un síntoma" , mensaje que acompañó con caras felices y con corazones. Aunque la del abuelo no fue muy parecida, más bien todo lo contrario.

"Miente la abuela, a mi me ha dado una bajada de azúcar, necesito pastelitos", ese ha sido el comentario al que han caído rendidas las redes sociales que ya acumula más de 114.000 'me gusta'. Pero la cosa no quedó ahí, se ve que sus seguidores querían saber si el abuelo había conseguido su antojo para regular su azúcar, así que el nieto publicó un mensaje de actualización: "pastelitos suministrados y abuelo estable", para tranquilidad de los followers.