Casi 6 millones de seguidores en TikTok , más de 46.000 en Instagram o 28.000 en YouTube es la comunidad que durante estos años Rosa y su nieto, Christian, han ido construyendo poco a poco. "Mi abuela es maravillosa. El mejor regalo que me ha dado la vida. Me encanta verla feliz. Vivan nuestros mayores" es el mensaje con el que se da a la bienvenida en el canal de YouTube a todos los que llegan en él.

Una de las cuentas de TikTok más populares

Rosa no suele pensar en la cantidad de seguidores que tiene o no, sino en disfrutar de lo que hace y transmitir su buen rollo a aquellos que la ven junto a su nieto. Además, ya es toda una influencer, así que las redes sociales le dan una parte de ingresos que, por lo que se sabe, se lo deja a su nieto porque para ella con la pensión que cobra tiene más que suficiente para vivir como quiere.

"Los mayores valen más de lo que pensamos"

Algunos usuarios han criticado que Rosa, a sus 80 años, se dedique a hacer vídeos humorísticos en TikTok, para lo que la mujer no tardó en responder con la gracia y carisma que le caracteriza. "¿Qué yo no puedo hacer vídeos con 80 años? Yo tengo edad de hacer lo que me da la gana, ¿me entiendes? Porque si no me entiendes, me da igual", comentaba Rosa en un vídeo dedicado a sus haters.