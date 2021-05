Misterio desvelado: Celia Villalobos no será 'gamer' . Detrás del equipo de los 'Screen Wolves' se escondía una campaña de publicidad de Multiópticas, que quiere llamar la atención sobre los cuidados visuales en las personas de más de 50 años que, ahora, son los nuevos 'gamers' porque pasan más de una hora jugando a algún videojuego en el móvil. En Uppers hemos hablado con el director creativo de esta campaña para que nos contara su intrahistoria.

Todo empezó el lunes a media mañana. Las redes sociales comenzaron a arder cuando se vio un vídeo de Celia Villalobos, expolítica del PP, creando su propio equipo de eSports, los 'Screen Wolves'. En el vídeo se la podía escuchar alegando: "Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches, toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero, ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, callarme, es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar".