Desde hace meses se habla de que el perro más rico del mundo ha puesto en venta una mansión, una historia que se ha demostrado ser falsa

La fortuna del pastor alemán proviene, supuestamente, de la herencia de una condesa que, al parecer, nunca existió

Según varias fuentes, el empresario italiano Maurizio Mian está detrás del invento, aunque el que fuese el hogar de Madonna sí está a la venta

Si creías que lo habías visto todo, no estés tan seguro. Seguro que más de una vez habrás pensado que las mascotas de los famosos viven mejor que el resto de los mortales, pero quizá lo que no se te ha pasado por la cabeza es que un animal pueda tener bajo sus pezuñas una fortuna digna de estrella de Hollywood. Ese es el supuesto caso de Gunther IV, un pastor alemán especial, ya que es el animal más rico del mundo con una fortuna que viene de lejos. Ahora, una de las mansiones del can y que perteneció a Madonna está a la venta, una historia llamativa que, según muchos medios, es falsa.

Una historia, ¿real?

¿Cómo es posible que un pastor alemán amase millones de dólares? Lo que ha circulado en estos años es que Gunther IV es el heredero de la fortuna de la condesa alemana Karlotta Liebenstein, que falleció en 1992 sin descendencia, dejando en herencia a su perro, Gunther III, unos 500 millones de dólares según unos medios, otros hablan de una cifra menor. No obstante, a mediados de los 90 la prensa italiana, según destaca el Daily Mail, afirmaba que la condesa nunca existió y por tanto la fortuna del perro tampoco. Pero esto lo dejamos para más adelante.

Tras la muerte de Gunther III y según lo establecido en el testamento de la condesa, la fortuna pasaría a la descendencia del perro, un patrimonio actualmente en manos del pastor alemán Gunther IV. Para poder manejar el dinero y las propiedades, se creó una empresa denominada The Gunther Corporation para gestionar la fortuna y seguir creando beneficio para el perro, perteneciente a un linaje de varias décadas y que en la actualidad parece llevar una vida tranquila en la Toscana.

El surrealismo continúa con la relación entre el perro y Madonna. La artista compró una mansión en Miami en los 90, una vivienda que acabó en manos de la compañía de Gunther IV. Una casa construida en los años 20 del pasado siglo en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, frente a la Bahía Vizcaína. El terreno cuenta con casi 5.000 metros cuadrados, de los que casi 800 están construidos frente al mar, además de tener un muelle privado incluido, la única vivienda de la zona que lo tiene, según Forbes.

La privacidad está prácticamente asegurada con un gran jardín lleno de árboles y arbustos, junto a una espectacular piscina, una amplia terraza, una decoración clara, con chimeneas y piedra, que recuerdan al estilo italiano. La mansión, que Madonna en su día adquirió por 7'5 millones de dólares, está a la venta en la actualidad por unos 31 millones de dólares según la inmobiliaria que lleva la venta y el vídeo de presentación de la mansión.

¿Cuál es la realidad detrás del perro más rico del mundo?

Pero volvamos a la parte de que esa historia pueda ser falsa. Según The New York Post, una mascota no puede heredar una propiedad en Estados Unidos. El verdadero dueño de la mansión, destaca la publicación, es un empresario italiano de 65 años, Maurizio Mian, a la que él mismo declaró que "el perro pertenece a otra persona".

En el 2005 uno de los abogados de Madonna confesaba al Tampa Bay Times que no tenía "conocimiento de quiénes son los compradores o qué pretenden hacer". En ese momento ya se hablaba de campaña publicitaria y de la gestión una la "misteriosa" corporación The Gunther Corporation de un pastor alemán millonario, incluso el propio Mian admitía entonces que la condesa nunca existió.