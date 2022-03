Lo hizo hace unos meses viajando hasta La Palma para ayudar a los habitantes de la isla tras la erupción del volcán que dejó a cientos de personas sin hogar y ahora el chef José Andrés se ha desplazado hasta Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos que huyen de su país tras la invasión rusa . "Gente del mundo, al igual que vosotros estoy angustiado viendo cómo atacan a Ucrania. Debemos unirnos para hacer el bien" , contaba desde su cuenta de Twitter, adjuntado un vídeo donde explicaba porque se había desplazado hasta el lugar. "Es el momento de que empecemos a alzar nuestras voces cada vez que veamos acciones que no están justificadas" , ha pronunciado.

Su organización, World Central Kitchen, no solo se ha trasladado hasta Polonia, también ha anunciado que están presentes en Rumanía . "Ayudaremos también con dinero a los cocineros que ya están proporcionando comidas en la frontera para asegurarnos de que el dinero no es un problema para poder ayudar a la gente" , ha asegurado. El asturiano está allí donde se le necesita, ¿pero de dónde saca el dinero para poder llevar a cabo sus acciones solidarias? ¿A cuánto asciende la fortuna del cocinero?

Think Food Group es la compañía que está detrás de su gran imperio hostelero, en 2018 facturó 130 millones. Dentro del grupo se encuentra el Mercado Little Spain en Nueva York o Jaleo. El cocinero, según publicó hace un tiempo The Wall Street Journal, vive cerca de Washington en una casa de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y 2.300 metros cuadrados de terreno, donde se incluye también un gran huerto para sus hortalizas. En total, como explicaba la publicación, su casa le costó alrededor de 2'3 millones de dólares.