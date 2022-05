Los expertos han afirmado en el Congreso de Estados Unidos que el avistamiento de ovnis ha crecido en los últimos años

Repasamos cinco de los avistamientos de ovnis más famosos de la historia

En España hay algunos, como en El Teide, zona de gran atractivo para la ufología, o el caso de Manises

Los objetos voladores no identificados (ovnis) vuelven a ser protagonistas. No es que haya habido un gran avistamiento que haya revolucionado la humanidad, lo que ocurre es que la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunía ayer para discutir sobre los avistamientos de ovnis, algo que han descrito como "frecuentes y continuos". Allí, Scott Bray, subdirector de inteligencia de la Armada, explicó que en las últimas dos décadas se ha registrado un gran aumento de objetos voladores no identificados o no autorizados en las zonas de maniobras militares, reconociendo 144 registros de avistamientos por parte de pilotos estadounidenses entre 2004 y 2021.

Con el fenómeno ovni de nuevo sobre la mesa, repasamos algunas de las leyendas más famosas relacionadas con esos avistamientos de los que no todos pueden presumir. En España hay varias, e incluso tenemos expertos que llevan décadas investigando sobre los ovnis, como J.J. Benítez, que hace unos meses nos contaba en una entrevista que "el ser humano tiene la capacidad para reunir información suficiente para saber que es un fenómeno real, muy importante pero no urgente". Repasamos algunos de los avistamientos o zonas más importantes.

El Teide

El pico más alto de España no solo es un atractivo natural y turístico. Ya los guanches lo consideraban un lugar mágico y desde los años 80 se ha convertido en un punto de referencia para la ufología. Supuestamente, en 1992 una nave espacial tuvo un accidente en la zona, pero las instituciones de Tenerife, junto al Gobierno, escondieron aquel suceso. No obstante, su fama era previa. En 1989 unas 10.000 personas llegaron a concentrarse en El Teide ante la posibilidad de ver un avistamiento, una noche que Radio Nacional de España transmitió pese a que finalmente no hubo ningún fenómeno ovni.

El programa Cuarto Milenio habló hace años con Ricardo Martín. Subió con amigos y antenas para detectar ovnis y en su relato cuenta que "se formó una niebla muy espesa, se pegó al suelo y no veíamos prácticamente nada. De repente la niebla se abrió como si metieses una tijera y atravesó una bola luminosa muy despacio. Nos quedamos todos mirándola".

Roswell

En medio del desierto de Nuevo México, en Estados Unidos se encuentra Roswell, una ciudad que podría ser como cualquier otra de no ser por un incidente en julio de 1947. Un artículo de The New York Times de 2017 describía que el día 2 de julio de aquel año un granjero "caminaba sobre los pastos cubiertos de hierba hacia su rebaño de ovejas. Una tormenta de verano había barrido el desierto la noche anterior. De pronto, una visión desconocida llamó su atención: sobre el suelo yacían unos escombros de metal".

Días después la prensa se hizo eco de ellos y convirtió a una ciudad desconocida para la mayor parte del país en un lugar misterioso que, con la llegada en los 90 de las películas de extraterrestres, se reinventaron para atraer al turismo. Tiene su propio Museo del Ovni y el McDonald's es un edificio con forma de platillo volante.

Kenneth Arnold

Kenneth Arnold era un piloto que llevaba una vida normal hasta junio de 1947 que, cuando volaba próximo al monte Rainier, cerca de Seattle, divisó nueve objetos que se movían a gran velocidad en forma de media luna. Esto hizo que, en su relato a la prensa, los describiese como platillos saltando sobre el agua, naciendo de esta manera el famoso término de 'platillo volante'. No fue el primero en tener un supuesto avistamiento, pero pasó a la historia al ser el más mediático hasta aquel momento. "Aquellos aparatos volaban muy deprisa y de una manera muy caprichosa", dijo décadas después.

Ronald Reagan y Jimmy Carter

Los dos expresidentes de los Estados Unidos declararon en su momento que habían visto un ovni. Reagan aseguró haber visto uno desde la ventana de su avión y llegó a hablar de la amenaza extraterrestre en la ONU. Mientras, Carter también aseguró ver uno en los años 70 y llegó a pedir a la NASA que realizara una investigación en profundidad sobre el asunto, algo que rechazaron alegando que creían que no conseguirían grandes resultados que pudiesen aprovecharse. Quién sabe si lo que vieron los expresidentes fueron realmente ovnis.

Manises