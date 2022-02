Tal ha sido el furor de 'Wordle' que The New York Times lo ha comprado para anclarlo en su web

Se estima que la compra tiene un valor de un millón de dólares y quieren aumentar los suscriptores en la web

El 'Wordle' ha causado furor entre adultos y jóvenes y ayuda a entrenar y poner a trabajar el cerebro

Sin duda es el juego del que todo el mundo habla. El Wordle lleva un mes siendo el rey de las redes sociales con todos los usuarios que comparten sus resultados diarios. ¿El mecanismo? Fácil. Tienes seis intentos para adivinar la palabra diaria. Si una letra está en la posición correcta su cuadrado se pintará de verde, si la letra está presente pero no en la posición idónea será de color amarillo, y si la letra no está en la palabra el cuadrado será gris. El fenómeno es tal que tras la victoria de Nadal en el Open de Australia fue la palabra del día siguiente. Ahora, los grandes medios han visto un filón en el juego gratuito y The New York Times ha comprado Wordle.

La compra de 'Wordle'

Ha sido el propio medio el que lo ha anunciado en un comunicado y también en su web, señalando que se lo ha comprado a su creador, Josh Wardle, ingeniero de software, por un precio, exponen, "de siete cifras" que algunos se han aventurado a confirmar que se trata de alrededor de un millón de dólares. El objetivo de The Times es claro, aumentar las suscripciones de cara a 2025 para alcanzar los 10 millones.

Tal y como The New York Times ha destacado, cuando Wordle comenzó su andadura como web gratuita en Internet allá por octubre del año pasado y fue cogiendo fuerza poco a poco hasta que a mediados de noviembre ya tenía 300.000 usuarios y ahora mismo son millones las personas alrededor del mundo, ya que tiene versiones en diferentes idiomas, las que juegan cada día e intentan adivinar la palabra de cinco letras.

"The Times sigue enfocado en convertirse en la suscripción esencial para todas las personas de habla inglesa que buscan comprender e interactuar con el mundo. Los juegos del New York Times son una parte clave de esa estrategia", contaron desde el medio. Por su parte, Wardle ha comunicado desde su cuenta de Twitter que mentiría "si dijera que no estoy un poco abrumado. Soy solo una persona y para mí es importante que, a medida que Wordle crezca continúe brindando una gran experiencia a todos".

Une a adultos y jóvenes

Entre el crucigrama y el sudoku, Wordle se ha convertido en un furor para jóvenes y adultos en todo el mundo que incluso compiten entre ellos a ver quién adivina la palabra en el menor número de intentos.

En una explicación rápida de qué es Wordle, hay seis intentos para dar con la palabra del día donde, como ya te comentábamos al inicio, poniendo palabras vas conociendo qué letras van en la palabra, pero la limitación de los intentos hace que la reflexión y darle al cerebro sea la parte importante, pues no hace poner a trabajar la mente y recuperar palabras que sabes que existen, pero no son de las que más usas.

Todo va de estrategia

La estrategia es clave para intentar sacar la palabra en los menores intentos posibles. Por eso mismo la selección de la primera palabra hay que pensarla bien, intentando que las cinco letras sean diferentes y que lleve el mayor número de vocales para tenerlas claras y descartadas las que no estén. Aunque a veces no es fácil, es importante intentar no repetir las letras en gris que sabemos que no están en la palabra y utilizar otras que aún no has introducido y pueden descubrirte la palabra.