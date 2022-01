Rafa Nadal seguía ayer haciendo historia. Llegaba a una esperada final del Open de Australia frente al ruso Daniil Medvedev que se alargó más de la cuenta en un partido que fue una auténtica lucha de titanes. Tras casi cinco horas y media de juego, el español lograba la remontada y se hacía con su segundo título en Melbourne sumando su 21 Grand Slam, ya por delante de Roger Federer y Novak Djokovic y acechando al top tres que copan las mujeres: Margaret Court (24), Serena Williams (23) y Steffi Graf (22). El duelo no fue fácil, solo hay que ver la duración del partido, por eso mismo tras ganar y levantar su trofeo Nadal se fue al gimnasio para subirse a la bicicleta estática y pedalear suavemente para recuperarse después de un esfuerzo, algo clave para cualquiera, en especial según se cumplen años y más aún después de los 50.

Tras la parte institucional y de celebración por ganar el Open de Australia, levantar su trofeo y vivir toda esa euforia que significa el triunfo, Rafa Nadal debía estar completamente agotado. Y no lo dudamos. Pero eso no es excusa para, tras acabar, subirse a la bicicleta estática, algo que puede parecer ilógico después del trote de cinco horas y media de partido. No obstante, es algo frecuente entre tenistas y otro tipo de deportistas, además de necesario para su salud y el buen estado de sus músculos tras tanto esfuerzo.