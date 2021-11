Alejandro Finisterre, el poeta que inventó el futbolín tras un bombardeo y pasó media vida en el exilio

Niño, padre o abuelo. No hay nadie que en algún momento no haya echado al menos una partida al futbolín . Un juego de lo más simple que nos trajo el fútbol en versión reducida, haciéndolo apto para aquellos que son algo torpes con las piernas pero siempre soñaron con chutar el balón. Pese a que hay varias versiones, lo cierto es que su invención se le atribuye a un español, al gallego Alejandro Finisterre , nombre por el que se conoce a Alexandre Campos Ramírez. Poeta, escritor e inventor , tomó su apellido de su lugar de nacimiento y vivió parte de su vida exiliado , pero un bombardeo durante la Guerra Civil hizo que le trasladaran a un hogar de convalecientes en Cataluña, donde surgió el famoso futbolín.

Allí, mientras se recuperaba junto a sus compañeros, se lamentaban porque no podían jugar al fútbol. "Como me gustaba el tenis de mesa pensé, ¿por qué no inventar el futbolín?", resalta The Guardian. Este mismo diario cuenta en el obituario dedicado al poeta en 2007 cuando murió en Zamora que Finisterre había encontrado un carpintero, Francisco Javier Altuna, para construir la mesa y tallar las figuras, y finalmente patentó el invento en 1937 durante su estancia en Barcelona.