Guillermo se va de Erasmus a los 67: "Estudiaré cómo aprovechar la energía que producen los volcanes"

Guillermo Blanco no se quería jubilar. Si por él fuera hubiera seguido trabajando. "A mí me jubiló la pandemia. Era viajante de comercio internacional, una profesión tan apasionante que hubiera trabajado sin cobrar, aunque, claro, eso no se lo decía a mis jefes", comenta divertido. Ha aceptado la jubilación sin traumas, y pronto se apuntó a varios cursos de la universidad de mayores de Alicante. "No he tenido problemas de ningún tipo al jubilarme. Ahora es otra etapa, y hay tantas cosas por hacer que no se acaban nunca, y una de ellas es estudiar. He estudiado cursos de historia greco romana, inglés, gastronomía y retórica, por ejemplo."