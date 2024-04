Yoko Ono: su vida actual en una granja, sus dos hijos y sus tres matrimonios

El 14 de febrero pasado el Museo Nacional Británico de Arte Moderno de Londres inauguró Music of the Mind, una exposición dedicada íntegramente a Yoko Ono para poner en valor sus obras. A los pocos días cumplió 91 años. Durante mucho tiempo, el trabajo de esta artista conceptual se vio eclipsado por su marido John Lennon al igual que se la culpó de la separación de The Beatles en 1970.