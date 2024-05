John Stamos.

Sin embargo, para este actor que nació en California, Estados Unidos, llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. En octubre pasado salió a la venta su libro, If You Would Have Told Me: A Memoir (Si me lo llegas a contar: una memoria), en el que reconoce distintos traumas y graves problemas que ha padecido a lo largo de su vida, pero que ha conseguido ir superando gracias a su hijo, a su mujer, que tiene unos 20 años menos que él, a su familia y a sus amigos, algunos de los cuales siguen siendo sus compañeros de reparto de Padres forzosos.