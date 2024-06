El lado más íntimo de Lenny Kravitz: su actual pareja y su hija Zoë

A punto de cumplir los 60 años, Lenny Kravitz es un cantante reconocido a nivel mundial que, además, también es músico, compositor y actor. Su estilo musical es muy versátil, pues abarca muchos de los géneros musicales como el rock, el funk, el soul y el blues. Alcanzó la fama en la década de 1990 con álbumes como “Let Love Rule” (1989), “Mama Said” (1991) y “Are You Gonna Go My Way” (1993), que le valieron múltiples premios, incluidos premios Grammy.