Como padre, Fito siempre ha tenido muy claro que quiere que su hijo sea feliz, haciendo lo que más le guste. “Siempre me dijeron que haga lo que yo quiera, que me iban a apoyar en lo que yo quiera hacer. Nunca me obligaron a que estudie en la universidad ni a que haga cosas que no quiero hacer, solo me obligaron a terminar mis estudios básicos”, confirmaba al medio.