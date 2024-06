El disco de Los Beatles que quizá tengas por casa y que vale 11.000 euros por un error

Las ventas de vinilos continúan creciendo con el paso de los años como resultado de la fiebre de lo retro y lo vintage. El pasado 2023, en Reino Unido suponía el decimosexto año consecutivo en el que su oferta aumentaba. En el mismo país, el último sencillo hasta la fecha de The Beatles, ‘Now And Then’, se coronaba como el single más vendido en este formato. Ahora, una de sus versiones ha incrementado su precio de tal manera que, sin embargo, no estaría al alcance de todos.