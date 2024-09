Bon Scott se convirtió en una leyenda del rock con su muerte el 19 de febrero de 1980 con solo 33 años, tras una noche de excesos

Oficialmente, se mencionó que Scott murió como resultado de "intoxicación alcohólica aguda" y "muerte accidental"

Nirvana llega a un acuerdo con Marc Jacobs tras una pelea por su logo que ha durado 6 años

Bon Scott, emblemático vocalista de AC/DC moría en 1980. Un 19 de febrero la vida terminaba para Bon, tras una intoxicación etílica en Londres. Lo encontraron sin vida en el interior de un Renault 5con tan solo 33 años. La causa oficial de la muerte: intoxicación etílica y muerte accidental por asfixia con su propio vómito.

Era el fin del que está considerado uno de los grandes vocalistas de rock de todos los tiempos. Cada año, estuviera donde estuviera, Bon Scott llamaba a su madre el día de su cumpleaños. Por eso, cuando el teléfono sonó ese fatídico día, Isa Scott pensó, 'Oh, es Ron (su auténtico nombre) que me llama para felicitarme'. Pero no era su hijo. Era Malcolm Young. Se limitó a decir: "Ron ha muerto'.

Todo un icono de la música, Bon Scott tuvo una corta vida marcada por el desenfreno, siempre al límite. Su excesivo consumo de alcohol y drogas fue el detonante de su trágico final. Un hombre agradable y simpático, que caía bien a todos. No obstante, su muerte a los 33 años, aunque traumática para muchos, no fue una sorpresa para los que realmente le conocían. Ya había estado al borde del precipicio en más de una ocasión. Él mismo decía que no llegaría a los 40 años, y así fue.

Estrella de rock internacional

Desde bien pequeño se dedicó a la música, con 6 años se marchó de Escocia a Australia con su familia donde pasó por diferentes grupos de rock como The Spektors, The Valentines o Fraternity, antes de convertirse, en 1974, en el vocalista líder de AC/DC junto a los hermanos Malcolm y Angus Young.

Su presencia escénica y su voz eran muy características, y desde el momento en el que se subía a un escenario las miradas eran todas para él. Era sin duda alguna la esencia del rock and roll en persona. Hizo los seis primeros álbumes del grupo, el más famoso “Highway to hell” que le llevó hasta lo más alto. Europa, América… recorrió el mundo con varias de sus giras musicales. Su último concierto fue el 27 de enero de 1980 en Southampton, y “High way to hell” el último disco con el que participó.

Intoxicación etílica y muerte accidental

El 18 de febrero el cantante llamó a varios amigos para salir a tomar algo. Todo apunta a que bebieron demasiado. Uno de sus amigos, Alistair Kinnear, le llevó a casa. Pero Bon se desmayó por el camino, su amigo decidió dejarle dormido en el coche, pues no era capaz de levantarle. Le puso una manta encima, reclinó el asiento y se fue a la cama. Al día siguiente, Alistair lo encontró muerto en el interior de su Renault 5. El informe de la autopsia oficial dictaminó que había sufrido una intoxicación etílica aguda, lo que le hizo ahogarse en su propio vómito. Se clasifico como una muerte accidental.

Lo que pasó esa noche será siempre un misterio que ha generado miles de debates. En el libro biográfico de Bon escrito por Jesse Fink “Bon: The Last Highway”, y tras largas conversaciones con quien vieron con vida por última vez al cantante, Fink cuenta que Bon Scott murió por sobredosis de heroína. Alistair Kinnear, la última persona que le vio con vida y quien descubrió su cadáver, era camello. Colin Burgess, batería original de AC/DC, también estuvo con él esa noche y asegura en UCR: “Puedo asegurar que cuando nos marchamos, él no estaba borracho".

La muerte de Bon Scott fue un gran golpe para AC/DC; Angus Young manifestaba su dolor tras la marcha de Scott: “Para nosotros fue como perder a un miembro de nuestra familia. Es muy difícil superar algo así. No solo es tu amigo, es alguien con quien has estado trabajando todo ese tiempo”.