Cabe destacar de sus protagonistas, que hubo una actriz que estuvo presente en las diez temporadas de "Sensación de Vivir" fue Jennie Garth, quien encarnó a Kelly en la serie y que, posteriormente, tuvo un spin-off: “Melrose Place”. Eso sí, cuando terminó de ambas ficciones no tuvo una gran carrera como actriz. En 1994, protagonizó el telefilme “Lies of the Heart”, que narra la historia real de Laurie Kellogg, y participó en la en la sitcom "Lo que me gusta de ti", donde interpretó el papel de Valerie Tyler. En 2012 se estrenó el reality show sobre su vida, “Jennie Garth: A Little Bit Country.”