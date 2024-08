Igualmente, las dos películas en las que dio vida al diabólico Junior , le valieron la aparición en el videoclip de The Beach Boys titulado ‘Problem Child’ , el tema central de ambos filmes que también gozó de bastante éxito en su época, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, después de este comienzo triunfal, Michael Oliver no volvió a tener un gran papel en el mundo del cine ni de la televisión . Durante los años siguientes a ‘Este chico es un demonio 2’ (1991) , Oliver acudió como invitado a capítulos sueltos de series como ‘Amen’, ‘Los Monster hoy’ o ‘Drexells Class’.

Más tarde, en 1995, tuvo sus dos últimos trabajos en el mundo del espectáculo. Se trató de un pequeño papel en la poco exitosa serie ‘Platypud Man’, y de la interpretación de Sam Dalton en la casi desconocida ‘Dilinger and Capone’. Tras ambos fracasos, y con tan solo 14 años de edad, Michael Oliver decidió aparcar su carrera interpretativa y labrarse un futuro diferente .

Su última película fue 'El eliminador' (1996), protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Vanessa Williams y en la que Michael no aparece acreditado. Con 16 años se dio cuenta que la actuación era algo que no le atraía, no quería perseguir ese sueño que tantos anhelaban y decidió dejar la industria. De esta forma, en 2009, comenzó a trabajar como ayudante en los conciertos y giras de los grupos de rock ‘The Sample’ y ‘Nural’.