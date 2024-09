De actor a profesor de biología: la vida actual de Danny Lloyd, el niño de 'El Resplandor' de Kubrick

“El Resplandor”, la película dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela homónima de Stephen King, se estrenó en 1980 y fue un gran éxito de taquilla. Fue la película con la que debutó en la gran pantalla Danny Lloyd, el niño que encarnó el papel del hijo de Jack Nicholson. Este actor hizo tan solo dos películas en toda su carrera interpretativa, ya que tras aparecer en un pequeño papel en "Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy", una película para televisión sobre el caso Watergate en 1982, dijo adiós a la industria del cine. Tan solo volvería a ponerse frente a la cámara en 2019, para la película “Doctor Sueño”, una secuela de “El Resplandor”, en la que realizó un breve cameo.