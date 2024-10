Hablar de series de televisión durante los años 80 , es sin duda hablar de una de las más icónicas de la historia, `Cheers´ . Han pasado ya más de cuatro décadas desde su estreno en medio mundo, y son muchos los que todavía la recuerdan con especial cariño. Cuántas risas en aquella barra de bar y cuánta tensión sexual no resuelta entre sus protagonistas Ted Danson y Shelley Long … cuántos personajes que han hecho historia, y no solo dentro de la pequeña pantalla; algunos de los actores de la tan aclamada serie triunfaron en Hollywood y todavía lo hacen.

Ted Danson, Kirstey Alley, Woody Harrelson y Shelley Long formaban parte del elenco de la conocida serie. Esta última daba vida a Diana, la camarera del bar. La actriz finalizaba su etapa en la serie con la idea de brillar en Hollywood, pero su carrera profesional no fue como se la imaginaba. Aunque hizo alguna que otra película y llegó a protagonizar con Tom Hanks la divertidísima “Esta casa de una ruina (1986)” , nada volvió a ser lo mismo en su carrera.

Sus apariciones en cine y televisión eran cada vez más escasas y aquella actriz de sonrisa perenne que tanto nos entretuvo, empezó a olvidarse entre los televidentes y directores de cine. Su salida de 'Cheers' no supuso el fin de la serie a pesar de los miedos de los creadores y actores. La sitcom, que vio nacer a Shelley como actriz, duró 5 años más y en su último episodio en Estados Unidos, el 20 de mayo de 1993 fue sintonizado por más de 93 millones de personas, siendo el segundo final más visto de todos los tiempos.

Tras la película junto a Tom Hanks también participó, '¿Estás muerta, cariño?' o 'Increíble suerte'. Hoy en día su carrera está en un punto muerto, aunque en los últimos años ha participado en varios capítulos de `Modern Family´, dando vida a Dede Pritchett, la ex esposa de Jay Pritchett y madre de Claire y Mitchell.

“Durante 18 meses ha ido de mal en peor en su depresión. Es como ver a alguien caer de un acantilado”, publicó el periódico New York Post en 2004. Según fuentes cercanas consultadas por The Sun en aquel momento, Shelley casi no comía, había perdido peso y pasaba largas temporadas metida en la cama. "Es muy triste ver a esta mujer que solo tiene 55 parecer que tiene 90", dijo un amigo.