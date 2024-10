Mark-Paul Gosselaar no tiene redes sociales públicas y es difícil seguirle la pista de su día a día. Saltó al estrellato cuando protagonizó la serie juvenil Salvados por la campana con un primer episodio estrenado en Estados Unidos en 1989 . Era el irresistible joven Zack , un estudiante del instituto Bayside del que enseguida se enamoró toda una generación. En Uppers hemos querido saber qué fue de Mark-Paul Gosselaar, Zack de Salvados por la campana.

Con 50 años , celebró su aniversario en marzo pasado, Mark-Paul Gosselaar sigue ejerciendo su profesión aunque todavía no ha vuelto a superar el inicial éxito que consiguió en plena juventud. Nació en Los Ángeles, California, su lugar de residencia actual se desconoce, pero a la vista de sus contadas apariciones públicas se mantiene en plena forma, su aspecto es muy saludable y está felizmente casado desde 2012 con la publicista Catriona McGinn . Juntos han formado una familia y tienen dos hijos, Dekker Edward y Lachlyn Hope. El actor tuvo otros dos hijos, Michael Charles y Ava Lorenn, con su anterior mujer, la exmodelo Lisa Ann Russell, un matrimonio cuyo enlace se produjo en 1996 cuando él solo tenía 22 años.

El fin de la emisión de Salvados por la campana pilló a Mark-Paul con 19 años tras pasar toda su adolescencia en los rodajes. Al terminar la serie, las propuestas de trabajo que le llegaron no debieron de ser muy atractivas. En 1995 formó parte del reparto de Twisted Love, volvió a tener un papel protagonista en Ella grito no (1996), en la cinta Born Into Exile (1997) y en la película Cláusula de escape (1998) pero ninguno llegó a cuajar ni tuvo una crítica destacable.