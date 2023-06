'Salvados por la campana' es un clásico indiscutible entre la juventud de los años 80 y 90

'Salvados por la campana' es un clásico indiscutible entre la juventud de los años 80 y 90. Esta serie de televisión estadounidense -un spin-off de la serie 'Good Morning, Miss Bliss' (1987-1989)-, giraba en torno a seis jóvenes del Instituto Bayside en California, EE. UU. Con 87 episodios distribuidos en cuatro temporadas que se emitieron desde agosto de 1989 hasta noviembre de 1992, 'Salvados por la Campana' fue una serie corta, pero que duró lo suficiente como para dejar una huella imborrable tanto dentro como fuera de EE. UU.

El protagonista principal de la serie era Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), el líder del grupo de amigos que también estaba conformado por Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen), la simpática líder de las animadoras; Albert Clifford 'A.C.' Slater (Mario Lopez), el atlético deportista; Jessica ‘Jessie’ Spano (Elizabeth Berkley), la estudiante inteligente y feminista; Samuel 'Screech' Powers (Dustin Diamond), el nerd hábil e inteligente; y Lisa Turtle (Lark Voorhies), una estudiante adicta a la moda.

'Salvados por la Campana' dio paso a 'Salvados por la campana: Años de Universidad', que contó con parte del elenco colegial, y 'Salvados por la campana: La nueva generación', con un nuevo grupo de estudiantes en el Instituto Bayside. Así también se produjeron dos películas para televisión: 'Salvados por la campana: Estilo hawaiano' (1992) y 'Salvados por la campana: Boda en Las Vegas' (1994).

Por otra parte, en 2020 se estrenó una continuación de la serie original, que cuenta con la participación de Mario Lopez, Elizabeth Berkley, Tiffani Thiessen, Mark-Paul Gosselaar y Lark Voorhies. Dustin Diamond no estuvo en este reencuentro. La última vez que los seis estudiantes de la serie noventera original estuvieron juntos fue en Boda en Las Vegas.

Desde entonces ocurrieron muchas cosas, tanto en el plano profesional como personal de los actores. Así le ha ido.

Mark-Paul Gosselaar (Zackary 'Zack' Morris)

A fines de los años 90 interpretó a Dennis Sweeny en la serie 'Hyperion Bay', y a Pete Komisky en 'D.C.'. En la siguiente década fue el detective John Clark Jr. en la serie policial 'NYPD Blue', siendo este uno de sus papeles más representativos. También tuvo el rol de Richard ‘Dickie’ McDonald en 'Commander in Chief', donde trabajó junto a la oscarizada actriz Geena Davis. Tiene cuatro hijos y actualmente está casado con Catriona McGinn. El actor mantiene una estrecha amistad con Mario Lopez, su compañero en la serie noventera.

Tiffani Thiessen (Kelly Kapowski)

Empezó en el mundo de la actuación y el modelaje cuando tenía solo ocho años. Por ese entonces apareció en un anuncio de televisión y participó en varios concursos de belleza. Ganó el certamen de Miss Junior América en 1987, a los 13 años. La fama mundial le llegó cuando fue Kelly, pero este papel fue solo el inicio de su carrera. Al terminar 'Salvados por la campana: Años de Universidad', en 1994, fue elegida para interpretar a la malvada Valerie Malone en 'Beverly Hills, 90210'. En 2005 se casó con el actor Brady Smith. La pareja tiene dos hijos.

Mario López (Albert Clifford 'A. C.' Slater)

Además de ser actor, también es presentador. Su carrera profesional arrancó en 1985 en la serie de comedia 'Pablo'. En el mismo año interpretó a un baterista y bailarín en 'Kids Incorporated'. Con el papel de A.C. Slater ganó una gran relevancia, por lo que estuvo al mismo tiempo en otros proyectos como 'American Gladiators'.

En el curriculum de Lopez se encuentran varias series de televisión populares, como 'Pacific Blue' (1996), y las películas 'Colors' (1988), 'Depraved' (1996) y 'Eastside' (1999). Como decíamos, Mario también ha demostrado su talento como presentador y ya ha presentado programas como 'Name Your Adventure', 'The Other Half', 'Pet Star', 'Factor X' o 'America’s Best Dance Crew'.

En 2020 retomó su papel de 'A.C.' Slater para la nueva serie de 'Salvados por la campana' a cargo de Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal. Está casado con Courtney Mazza. Tiene tres hijos.

Elizabeth Berkley (Jessica 'Jessie' Spano)

Una vez que terminó la serie colegial, en 1994, decidió apostar por el cine. Ese año tuvo una apretada agenda, por lo que apenas tuvo unas líneas en 'Salvados por la campana: Boda en Las Vegas'. Por ese entonces se encontraba grabando otras tres películas más, incluida la malograda 'Showgirls' (1995) y, al mismo tiempo, estudiaba literatura inglesa en una universidad de California.

Después de 'Showgirls' firmó con United Talent Agency y consiguió algunos papeles pequeños en películas importantes como 'The First Wives Club' (1996), al lado de Diane Keaton, Goldie Hawn y Bette Midler; y 'Any Given Sunday' (1999) de Oliver Stone. También protagonizó algunas cintas independientes.

Berkley está casada con Greg Lauren y tiene un hijo. Ella fue otra de las actrices del elenco original del 'Salvados por la campana' que retomó su papel de Jessy para la nueva serie en Peacock.

Dustin Diamond (Samuel 'Screech' Powers)

Encasillado en su papel de 'Screech', en 2006 participó en un video pornográfico titulado 'Saved by the smell', con el fin de relanzar su carrera como actor, sin éxito. En 2009 se publicó el libro 'Behind The Bell', en el que el actor relataba interioridades de la serie, con muchas anécdotas jugosas, algunas de ellas, como el propio Diamond luego admitió, eran mentira y habían sido alteradas. En 2015, el intérprete fue condenado a cuatro meses de prisión firme por haber apuñalado a un cliente en un bar de Wisconsin tras un altercado.

Diamond fue el gran ausente de la nueva versión de 'Salvados por la campana' en la que aparecían muchos participantes de la serie inicial. No obstante, se esperaba que participe en las siguientes temporadas, pero Diamond murió el 1 de febrero del 2021 debido a un cáncer fulminante que había sido detectado pocas semanas atrás. Tenía 44 años, estaba divorciado y no tuvo hijos.

Lark Voorhies (Lisa Turtle)

Comenzó a actuar a la edad de dos años, pero pospuso su carrera como actriz hasta los 11 años, cuando apareció en 'Small Wonder' (1985). Más tarde, Lark interpretó a Lisa Turtle en 'Good Morning, Miss Bliss' (1987), la predecesora 'Salvados por la campana'. Tuvo papeles en 'Days of Our Lives' y 'In the House' y, también, actuó como Jasmine Malone en la telenovela 'The Bold and the Beautiful'.