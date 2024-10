No obstante, aunque ya se disolvió el grupo, siguen generando ganancias por el éxito obtenido en sus mejores épocas. Pero mucha gente se pregunta, ¿cuándo los miembros de Abba no estén más, quiénes serán los que hereden su fortuna? Este dinero pasaría a los hijos de cada uno.

Cuando la pareja se separó, Björn tuvo otras dos hijas con una periodista musical, Lena Källersjö, Emma Leonora y Anna Linea . Las niñas crecieron en una isla privada y fueron al colegio en Inglaterra , aunque no se sabe mucho de ellas, apoyan a su padre en todos sus proyectos profesionales y personales. No son muy asiduas a los medios, pero Anna participó junto a su padre en una documental de ABBA y a Emma se la ha visto en ocasiones acudiendo a funciones teatrales en honor el grupo sueco.

Peter Grönvall, es el hijo mayor de Benny Andersson junto a Christina Grönvall. Un joven que ha triunfado en el mundo de la música. En 1991, Peter formó una banda llamada One More Time que consiguió cierta fama en Europa. No obstante, en Suecia fue un todo un éxito de masas, llegando incluso a representar al país en Eurovisión 1996. Posteriormente, Grönvall empezó una carrera en solitario y, aunque ya no cosecha tantos éxitos, destaca como pianista, productor y compositor.