Inés Sastre no fue una modelo más con un rostro que enamora a la cámara y un cuerpo de diez. Decidió compaginar las sesiones de fotos y las pasarelas con el estudio , porque su inquietud iba más allá de la moda y los cosméticos. Hace unos años se trasladó a nuestro país después de haber estado viviendo en París desde su adolescencia. A punto de celebrar su 51 aniversario, en Uppers hemos querido saber cuál es la vida actual de Inés Sastre en España junto a su hijo Diego Corrias.

En cuanto empezó a trabajar ya no paró , sin embargo, terminó sus estudios, se quedó a vivir en París y se matriculó en la Universidad de La Sorbona para cursar Filología Francesa. Tanto en campañas publicitarias como en desfiles fue la imagen de las mejores marcas como Max Factor, Vivelle, Chaumet y lució los diseños de Chanel, Vivienne Westwood, Gaultier o Paco Rabanne. Igualmente, sacaba tiempo para colaborar con campañas solidarias y siguió rodando para el cine. Inés Sastre declaró en una entrevista que “la publicidad me permite no tener que hacer 15 películas para vivir como quiero”.