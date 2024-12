Premios Forqué 2024: el lado íntimo de Candela Peña, de su nombre real a su hijo Román

Candela ha contado en su cuenta de Instagram lo feliz que le hace compartir la nominación con estas actrices. También subraya que “ser actor es crear no competir, así que ojalá el destino me cruce con ellas y con otras, creando”. Unos días antes sorprendía a sus seguidores contando un acontecimiento muy personal, el cumpleaños de su hijo Román, del que sigue preservando su intimidad ocultando su rostro.

Además, ha criado a su hijo sola, porque a pesar de haber tenido distintas relaciones, él no ha visto en casa ninguna figura masculina, de modo que no sabe “qué tipo de hombre será”. A la diseñadora Vicky Martín Berrocal, en su podcast A solas con, así se lo explicó, al igual que le dijo que no quería “repetir esquemas de cómo me han enseñado a amar a mí y cómo debo enseñar yo”. La actriz desea la vea tal como es, porque ella es actriz y su vida no se parece en nada a la del resto de madres del colegio en el que estudia. Lo que tiene muy claro es que su hijo será “una persona libre, sana y respetuosa”, decía hace tiempo en una entrevista para El País.