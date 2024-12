La vida actual de Barry Gibb, el único miembro de Bee Gees aún vivo

Durante toda su carrera, los Bee Gees evolucionaron musicalmente , comenzando con un sonido de pop y rock en la década de 1960, para luego convertirse en pioneros de la música disco en pleno auge de dicho estilo musical. Participaron en la banda sonora de la película “Fiebre Sábado por la Noche”, convirtiéndose así en leyendas de la música, con temas como Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love y Night Fever.

El cantante asegura que no ha sido capaz de ver el documental sobre el grupo Bee Gees: How can you mend a broken heart, en el que se repasa la carrera del grupo. “No lo he visto porque no puedo soportar ver a mis hermanos. Me produce mucho dolor ver a mi familia. ¿Quién podría? Creo que es normal no querer ver a un hermano que se ha ido. No quiero volver a recuperar ese dolor”.