Volver a ser un niño con más de 50: dónde conseguir un Madelman o un Scalextric de los años 70

Ahora puedes conseguir ese juguete que nunca te trajeron los Reyes Magos

Puedes quedar bien con un hermano o con un amigo por menos de 20 euros

Una figura de Star Wars se subastó en 2019 por más de 150.000 euros

En 1979, en plena explosión de la saga de la Guerra de las Galaxias, la empresa norteamericana Kenner lanzó al mercado un muñequito de Boba Fett, el cazarecompensas que atrapaba a Han Solo en El Imperio Contraataca. El juguete tenía en la espalda un dispositivo que lanzaba un pequeño misil de plástico algunos metros. A los niños les entusiasmaba, hasta que uno casi se ahoga al atragantarse con el proyectil. El juguete fue retirado inmediatamente, pero quedaron algunos sin recoger. Ahora son objetos de culto perseguidos por los coleccionistas. Uno de los últimos que quedan sin localizar se vendió en 2019 por más de 150.000 dólares.

Fuera de mercado

Puede que tengas un tesoro en forma de juguete en casa y no lo sepas. Pero no te hagas ilusiones. "El caso de Boba Fett es muy puntual, se cotiza mucho lo raro, o lo muy escaso, pero por lo general el mercado del juguete antiguo se mueve más por los sentimientos", nos cuenta Marcos Calvo, que desde hace más de 20 años se dedica al mundo del coleccionismo de juguetes. "A nosotros nos viene lo que yo llamo el cliente nostálgico, mucha gente que recuerda los buenos momentos que pasó con algún juguete que tuvo, o que quiere conseguir ese juguete que se pedía a Los Reyes todos los años, y que a sus amigos les caía y a él no".

Muchos de los juguetes que nos hicieron felices de niños ya no están en el mercado. La única forma de conseguirlos es a través de tiendas especializadas o por internet. "Es un regalo original para los amigos de la infancia o para los hermanos. Puedes regalar recuerdos felices por menos de 20 euros", explica Marcos Calvo, responsable de "El Rincón del Juguete", una de las tiendas con más solera del sector.

También es una forma de evadirse. "Tengo varias estanterías para los airgamboys y voy cambiando los escenarios. Cuando me agobio por algo, cambio alguna cosa aquí y allá y eso me ayuda a desconectar", nos explica Daniel Martínez, que tiene más de 1.000 piezas de colección de estos muñecos. "Empecé a coleccionar airgamboys a los 40 años. He comprado casi todas en mercados de coleccionistas y en Internet, y no creo que me haya gastado más de 600 euros", afirma Daniel.

Por poco dinero

Airgamboys, Clip de Famóbil, Madelman, Geyperman, Scalectrix, Exin Castillos, Exin West Barriguitas, Nancys... muchos de los juguetes que acompañaron nuestra infancia se pueden comprar hoy, los precios dependen de la antigüedad y del estado del juguete. Puedes conseguir un Madelman desde 30 euros, un Scalectrix de los años 70 por menos de 100 euros, un Geyperman por 60 o una Nancy por 20 euros.

Si quieres algo más exclusivo también hay sitios donde adquirir piezas de gran valor. Por ejemplo, puedes encontrar un Seat 600 del Scalectrix de los años 70 por 300 euros, y un vagón de pasajeros Costa por 650 euros.

Donde comprar

Marcos Calvo recomienda acercarse a sitios donde exista un filtro que realizan especialistas. "Hay plataformas en las que todo vale, como Wallapop o Milanuncios. Eso es una jungla donde es muy fácil perderse. Generalmente lo que está anunciado durante mucho tiempo es que tiene un precio fuera de mercado. Es mejor ir a especialistas. En EEUU hay catálogos de coleccionistas con precios aproximados de las piezas, pero aquí la única manera de saber el valor de lo que tienes, es acudir a los profesionales.

En algunas de estas páginas se aceptan subastas por un tiempo determinado. Puedes pujar por algún juguete que te guste y llevártelo por poco dinero.

Sacar unas perrillas

Pero también puedes vender los juguetes que encuentras en casa y que acumulan polvo sin sentido. "Nosotros compramos también juguetes: Ibertrenes, Maldelman, Geyperman, Nancys..., nos mandan la foto y, si llegamos a un acuerdo, recogemos los juguetes y pagamos lo acordado", explica Marcos.

"Lo que pasa es que la gente está un poco confundida. Piden en algunas plataformas de compraventa barbaridades sin conocimiento. Claro, esas piezas nunca se venden porque no valen eso, pero la gente lo ve y pide lo mismo", avisa el especialista.

En las plataformas de compraventa también se abren subastas de juguetes. Pones tu juguete en venta por un tiempo determinado, y el que más te ofrezca se lo lleva.

También es posible que guardes una pieza que tenga mucho valor para un coleccionista determinado porque le falte para completar su colección. Lo más prudente en este caso es acogerse a la opción de "se aceptan ofertas" y ver cómo responde el personal.

¿Cómo sabemos si nuestra pieza tiene valor?

"Tienen mucho valor, por ejemplo, algunos juguetes antiguos de los años 30 y 40 de hojalata. Hace unos años subastamos una moto con sidecar de hojalata y conseguimos seis cifras. Lo que hacía única la pieza era que el conductor era negro, y eso chocaba en aquellos tiempos", explica Marcos Calvo.

"Ahora también se venden mucho los juguetes de los años 70 y 80, para coleccionistas de 50 o 60 años, y es buen momento para comprar, porque muchas colecciones se han vendido por la crisis y los precios están bajos", afirma Calvo.

"Las piezas que tienen valor son las rarezas, o juguetes de los que quedan muy pocos. Por ejemplo, en una fábrica de muñecas de Onil se le acabaron los ojos y acabaron algunas con un ojo azul y otro gris. Hoy esas muñecas valen una fortuna porque son únicas", explica el experto.

El valor depende de una gran cantidad de factores como el origen de éste, el año en el que fue fabricado, la marca que lo elaboró, si tiene o no la caja original, si es una pieza de edición limitada o no, entre otros. Trata de encontrar el modelo que es el juguete, la marca que tiene y el año en que fue fabricado.

Visita foros de coleccionistas, en los que aportan datos importantes y útiles acerca de las condiciones en las que son más demandados en los juguetes.

Otra forma de conocer el valor que tiene el juguete es entrar a una lista de subastas en las que veas que existen artículos parecidos. Allí podrás conocer la rentabilidad que puede resultar la venta de un juguete, pues allí se especifica el precio que algunos coleccionistas podrían pagar por él.

Una inversión de futuro

"Nunca he pensado que mi afición a los airgamboys pudiera darme dinero. Pero sí es cierto que los precios van subiendo con el tiempo y que hay gente muy interesada. A mí me han ofrecido dinero para que ceda mi colección a una tienda de ropa, porque el dueño había visto no sé dónde un escaparate lleno de airgamboys y a la gente le llamaba la atención. Yo no lo hago por dinero, pero vas conociendo gente y... quién sabe?" Se pregunta el coleccionista.