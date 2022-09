Crisis en el Festival de San Sebastián: ¿por qué Glenn Close no viene?

El Festival de Cine de San Sebastián se queda si su gran estrella de este año, Glen Close, quien era la encargada de presidir el jurado de la sección oficial de esta 70ª edición. El certamen comienza este viernes 16 y finalizará el sábado 24 de septiembre. " Lamento profundamente no poder participar en el festival , ya que se ha producido una emergencia familiar por la que debo quedarme en casa. Pido disculpas al festival, al jurado, a los cineastas, a los premios Donostia y al público del festival, por no poder estar allí para celebrarlo con todos vosotros", ha dicho la actriz, de 75 años, en un comunicado disculpándose con todos.

De esta manera Glenn Close no visitará Donostia, a pesar de lo ilusionada que estaba. "Una nueva aventura que nunca antes había experimentado", según sus propias palabras. La protagonista de 'Amistades Peligrosas' es una enamorada de la ciudad donostiarra desde hace años: "Me encanta San Sebastián, la gente es fantástica". La actriz de '101 Dálmatas' fue distinguida con un premio Donostia en el Zinemaldia, en honor a toda una carrera, en 2011 y no podía estar más feliz con esta edición: "Tengo muchas ganas de ver películas maravillosas y estoy emocionada por conocer a mis compañeros de jurado".