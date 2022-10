Actores nacionales e internacionales que no parece que tienen la edad que tienen

65 primaveras tiene nuestro galán nacional. El actor se ríe de su fama de Don Juan y al hablar con él de esto, me contó que, cuando comenzaron a preguntarle por ello, se fue al diccionario de la RAE para ver que decía tal definición. Lo que vio, "no me pareció tan mal" y desde entonces "no me ha importado nada de lo que digan al respecto". El eterno soltero de oro uppero de nuestro país sufría un infarto de miocardio en abril de 2017 mientras se encontraba en su domicilio de Madrid. Él mismo explicaba en sus redes sociales que "había sido un susto tremendo" y que "no volvería a fumar". Desde entonces, asegura que es otro.