Naomi Watts es una de las actrices más respetadas de Hollywood . La artista bebe las mieles del éxito con su último trabajo que se ha convertido en número uno en Netflix, 'Watcher' ('Vigilante'). Su papel de una esposa de familia adinerada (los Brannock) acosada por un hostigador anónimo que les manda cartas día sí y día también a su domicilio perturbando la paz del nuevo hogar al que se han mudado, no ha dejado impasible a nadie . Con unos looks sofisticados y casuals en tonos neutros, a la par que un maquillaje natural, ha hecho que todo el mundo se fije en que " ¡tiene expresividad en la cara! ".

A sus 54 se ha convertido en una abanderada de vivir con naturalidad el paso de la edad. Hace tan solo unos días, hablaba de vivir el climaterio como una etapa más de la vida de la mujer sin avergonzarse ni tener pavor a no ser una mujer fértil y por ende, volverse invisible como le pasó a su madre. Eso le ha llevado a tener una fundación donde ayudan a otras mujeres a ver los puntos positivos de la menopausia y a liberarse. Pero no solo invita a liberarse de los 'prejuicios tácitos' que existen si no, también, de otros como el del bisturí para evitar los surcos y las líneas de expresión. De hecho es una de las pocas actrices de Hollywood que no tiene operado el pecho.