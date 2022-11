Lo que no se va a ver en la serie de Miguel Bosé y tanto se esperaba

' Bosé. La serie' se ha convertido en un fenómeno fan que nadie se quiere perder . La faceta profesional como la personal del artista de 66 siempre ha suscitado un interés sinigual. Muy receloso de su vida privada hasta ahora, todo lo relacionado con el panameño está envuelto de ese secreto que envuelve a toda leyenda . Con la llegada de su biopic este 3 de noviembre , en la que él está sumamente involucrado, son muchos los secretos que quedan al descubierto y ha reconocido que " estoy con mucha curiosidad ". No ha puesto reparos a nada pero sin embargo, no todo quedará al descubierto.

" Luego está la vida privada , que en la serie aparece mucho ", comenta para los que crean que no se cuentan detalles de su vida en la serie de Paramount Plus . Sobre qué revela, reflexiona: "¿Qué había, qué sucedía al mismo tiempo alrededor de Miguel Bosé mientras desarrollaba su carrera?¿ Qué pasaba en su familia ? ¿Qué pasaba en su casa ? ¿Qué pasaba en su corazón ? ¿ Qué pasaba en sus valores ?" Es esto lo que para él " enriquece la parte musical , la banda sonora que tantas generaciones crearon ".

Pero fiel a la esencia Bosé especifica que hay una parte que seguirá guardando con recelo. "Está la vida íntima que esa no aparece", comenta haciendo casi un spoiler. "Y esa nunca aparecerá en ninguna parte", sentencia. Para el mito "eso es el refugio el último refugio". Aun así, explica para los más descorazonados: "Es el último refugio, no mío solo, sino el de cada uno de ustedes". Esa parte "será lo que no se cuenta", pero no "porque no se pueda contar, sino porque no hay palabras para contarla".