Sabina ha presentado junto a Fernando León de Aranoa y Leiva 'Sintiéndolo mucho', que comenzó a rodarse hace 13 años

A sus 73 años, ha desvelado sus momentos más duros y los más luminosos de su vida

¿Habrá disco nuevo con canciones inéditas? ¿Cómo fueron esos 13 años de rodaje? ¿Por qué recuperó las ganas?

Con chaqueta negra, desafiando a la mala suerte con pantalón amarillo y sombrero panamá en vez de bombín. Así se ha presentado Joaquín Sabina en la presentación de su documental definitivo, 'Sintiéndolo mucho'. Acompañado del director, León de Aranoa, y de su querido compadre Leiva, con el que ha compuesto la canción homónima del propio biopic, han hecho las delicias de los presentes. Un mano a mano como los que les gusta al jienense: "Ha sido sobre todo un trabajo entre amigos", ha dicho. Con la voz más entrecortada y rota de lo normal, Joaquín ha hablado de su vuelta a los escenarios 'contra todo pronóstico', su querida Jimena y, entre otras cosas, los mejores y peores momentos de un pirata con la pata de palo.

'Sintiéndolo mucho' ha supuesto mucho para Sabina. Descorazonado por la pandemia y metido en un pozo sin fondo donde las musas pasaban de largo, gracias a Leiva y este proyecto de Aranoa ha recuperado la creatividad y esas ganas de escribir, a las que tampoco ayudó su caída del escenario. Resumimos en 11 frases lo mejor de sus respuestas.

Sobre su momento más bajo

"He estado sin muchas ganas de nada, durante la pandemia, porque yo pensaba que a lo mejor lo que más me gusta es hacer una tertulia con los amigos y que durara muchas horas fumando y bebiendo, eso ya no iba a ser posible. Eso me ponía muy triste y con muy pocas ganas de escribir. El documental de Fernando me ha puesto las pilas para ponerme a cantar, ponerme a escribir. Estoy en un estado de euforia que no me lo merezco".

Sobre qué es 'Sintiéndolo mucho'

"Sintiéndolo mucho' es la primera canción que he hecho desde mi caída en el Wizink Center, hace tres años. O sea que es una canción y el documental me ha servido para no estar parado y desde ahí no hemos parado".

Sobre los 13 años del documental

"La clave está en que León de Aranoa venía con un amigo. Nunca me hizo sentir que era un tío con una cámara. Él es exquisitamente prudente. Que grabara que entrara, que saliera. Nunca me sentí intimidado".

"Los sentimientos y la inspiración, y las ganas de contribuir con algo artístico es muy difícil improvisarlos. Yo paso épocas de secas (sequías) como esta que ha sido la más larga de mi vida, y sé que me traiciono a mí mismo, al escribir. Había miedo todo el tiempo. Si el documental ha sido una felicidad para alguien ha sido para mí porque me ha puesto en ese estado en el que siempre se te ocurren cosas y tienes ganas de hacerlas".

Sobre Leiva, fundamental

"Leiva ha hecho la melodía de 'Sintiéndolo mucho' aunque la letra es mía. Desde hace años es una persona fundamental en mi vida".

Sobre León de Aranoa

"En Úbeda, de joven, con ese franquismo, me gustaba a ir al cine los días lluviosos. Ya mayor y siendo amigo de Fernando me empecé a enamorar e sus película de familia, de barrio. Y lo que más me llamó la atención fue su voz para escuchar conversaciones. Eso me sigue impresionando, sin hablar de 'Los lunes al sol' o 'Del buen patrón'. Me parece el más grande entre los grandes. Y sin duda, al que más he disfrutado".

Sobre su trío con los compadres

"Sois el cumplimiento de una fantasía erótica que he tenido desde siempre... Nunca había hecho un trío".

Sobre sus canciones nuevas

"Podría ser para navidades pero hemos decidido que no. Que yo me voy a finales de febrero y yo no he hecho nunca una gira sin tener canciones nuevas que ofrecer. No me gusta. Ahora las tengo y podría entrar a grabarlas pero hemos decidido tomarnos las cosas con calmas. Voy a grabar tres o cuatro antes de la gira. Y luego al final o durante la gira sacaremos el álbum. Todas son con Leiva o al menos, las más bonitas".

Sobre su gira

"No tenía planes durante los meses de la pandemia y estaba bastante mudo a nivel artístico. Y desde el documental de Fernando y Leiva también me ha calentado mucho, me han animado. Quiero contestarte a ti y a todo el que piensa tantas cosas. La gira se llama 'Contra todo pronóstico'. Ni yo mismo sé si va a ser la última. Y contra todo pronóstico no sé si va a ser la última gira o la penúltima. Pero no pienso anunciar nada. En el título está dicho todo. Lo que sí sé que pienso es disfrutármela".

Sobre Latinoamérica

"En Latinoamérica me curan de todas las tonterías".

Sobre su faceta de poeta

"En el terreno canción popular recuerdo noches de charlas interminables con Javier Krahe en la Mandrágora. Y si teníamos alguna pretensión artística era huir de la peste de las letras de las canciones que sonaban en la radio y ponerle un tinte, un gramo de poesía a la canción en España".

Sobre el Atlético de Madrid y la política