Muchos de nosotros pensamos que la vida de los actores y actrices de Hollywood es sencilla. Tienen un trabajo divertido, viajan por todo el mundo, ganan mucho dinero y disfrutan de espectaculares fiestas rebosantes de lujo y glamour. Sin embargo, su trabajo no es siempre tan grato, hay rodajes que son más complicados que otros e incluso algunos actores ha llegado a jugarse la vida por alguno de sus personajes.

Muchos son los actores que cuentan con extras y especialistas, que son los que se llevan la peor parte, no obstante, no son pocas las ocasiones en las que los propios actores ponen en riesgo su integridad física durante los rodajes. Hacemos un repaso de alguno de los actores que se han jugado la vida en los rodajes, que no son pocos. Hay que reconocerles el mérito de que además les ha quedado un peliculón. Hemos encontrado muchos actores que se han jugado la vida o han tenido accidentes importantes en los rodajes. ¡Estos son los 10 que más nos han impactado!